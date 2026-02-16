الصدمة.. سر الشعور بالكهرباء المفاجئة عند لمس الأشياء

يعاني كثيرون من شعور مفاجئ يشبه الصدمة الكهربائية عند لمس مقبض الباب أو أي جسم معدني، وغالبا ما يتم تجاهله باعتباره أمرا عاديا.

ووفقا لموقع Healthline الطبي، قد يكون هذا الإحساس أحيانا مؤشرا على مشكلة صحية أو بيئية تستحق الانتباه، هذا الشعور لا يرتبط فقط بالكهرباء الساكنة، بل يمكن أن يكون له أسباب أخرى تتراوح بين البسيطة والخطيرة.

1- الكهرباء الساكنة السبب الأكثر شيوعا

الكهرباء الساكنة تتكون نتيجة احتكاك الجسم بالملابس أو الأسطح الجافة، خاصة في الأجواء الباردة والجافة، وعند لمس جسم موصل، يتم تفريغ الشحنة فجأة مسببا الإحساس بالصدمة.

2- جفاف الجلد يزيد حدة الشعور

جفاف الجلد يقلل من قدرته على تشتيت الشحنات الكهربائية، ما يجعل الصدمة أكثر وضوحا وألما. ويؤكد الأطباء أن نقص الترطيب أو كثرة استخدام الصابون قد يفاقم المشكلة.

3- نقص بعض الفيتامينات والمعادن

نقص فيتامين B12 أو المغنيسيوم يؤثر على الأعصاب، ما يسبب إحساسا غير طبيعي بالوخز أو الصدمات الكهربائية عند اللمس.

وغالبا ما يصاحب ذلك تنميل أو إرهاق عام.

4- اضطرابات الأعصاب الطرفية

في بعض الحالات، يكون الشعور بالكهرباء علامة على اعتلال الأعصاب الطرفية، خاصة لدى مرضى السكري.

وتنتج هذه الحالة عن تلف الأعصاب، مسببة إشارات عصبية خاطئة تشبه الصدمات.

5- مشكلات كهربائية في المنزل

أحيانا لا يكون السبب صحيا، بل ناتج عن خلل في التوصيلات الكهربائية المنزلية ويحذر الخبراء من تجاهل تكرار الصدمات القوية، لأنها تشير إلى خطر حقيقي يستوجب فحصا فنيا.

متى يجب القلق؟

إذا تكرر الشعور بالكهرباء دون سبب واضح، أو صاحبه تنميل مستمر، ضعف في العضلات أو ألم حاد، فيجب استشارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة.

