هناك بعض العلامات التي قد تظهر في الصباح، والتي لا يجب تجاهلها، إذ يمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بمشكلات صحية خطيرة يُطلق عليها أحيانًا اسم "القاتل الصامت"، لكونها تتطور دون أعراض واضحة في بدايتها، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

وفيما يلي أبرز 4 علامات صباحية وفقا لما ذكرته صحيفةhealthline.

صداع مستمر عند الاستيقاظ

الاستيقاظ يوميًا على صداع، خاصة في مؤخرة الرأس، قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، وهو من أخطر الأمراض التي تتطور بصمت دون أعراض واضحة، لكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجه.

دوخة أو شعور بعدم الاتزان

الشعور بدوخة متكررة فور النهوض من السرير قد يرتبط باضطرابات في ضغط الدم أو مشكلات في القلب، خصوصًا إذا كان مصحوبًا بزغللة في العين أو تعرق مفاجئ.

ألم أو ضغط في الصدر

الإحساس بألم خفيف أو ضغط في منطقة الصدر عند الاستيقاظ قد يكون مؤشرًا مبكرًا على مشكلات في الشرايين أو ضعف تدفق الدم إلى القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطورة مثل التدخين أو السمنة أو السكري.

تورم في القدمين أو اليدين

تورم الأطراف صباحًا قد يشير إلى احتباس السوائل، وهو أحيانًا علامة على مشكلات في القلب أو الكلى، ويجب متابعته طبيًا إذا تكرر بشكل ملحوظ.

نصائح طبية مهمة

ينصح بعدم تجاهل هذه العلامات إذا تكررت بشكل يومي أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، خفقان القلب، أو الإرهاق الشديد.

كما يُفضل قياس ضغط الدم بشكل دوري، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو الضغط.

