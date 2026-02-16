عون يدعو أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

(د ب أ)

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الولايات المتحدة الأمريكية، خلال استقباله السيناتورة الأمريكية اليسا سلوتكين اليوم الاثنين، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

واستقبل الرئيس عون، السيناتورة عن ولاية ميشيجان الأمريكية السيدة اليسا سلوتكين، وتناول معها،:" الأوضاع الراهنة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات اللبنانية –الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد عون "أن تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية"، داعياً "الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى".

وعرض الرئيس عون "للمراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي".

وشرح الرئيس عون "ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية".

وشكر عون السيناتورة سلوتكين" على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني، لا سيما طائرات الهليكوبتر التي تسلم لبنان أربعة منها اليوم وسيتسلم أربعة أخرى خلال أيام".

من جهتها نقلت السيناتورة سلوتكين إلى الرئيس عون "تحيات الجالية اللبنانية في ولاية ميشيجان مشيرة إلى دورهم الفعال في المجتمع الأمريكي، ومؤكدة دعمها للبنان وللجيش اللبناني".

وتطرق البحث " إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الأعمال الحربية الإسرائيلية وعدم تقيد إسرائيل بالاتفاق المعلن في 27 نوفمبر 2024".

وتناول اللقاء " العلاقات اللبنانية-السورية والأوضاع الداخلية ومراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية واستعدادات لبنان للتوصل إلى تثبيت الاستقرار في الجنوب"، مركزاً على "ضرورة تفعيل المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية".

كما تناول البحث "العلاقات بين لبنان وسوريا، لا سيما منها موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم، والوضع على الحدود بين البلدين"، حيث أكد الرئيس عون أن "الاتصالات مستمرة بين البلدين لمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.