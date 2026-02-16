أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 16 فبراير الجاري، رفضه للشكوى المقدمة من الجيش الملكي ضد النادي الأهلي وجماهيره، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس بدوري الأبطال.

وكان الجيش الملكي أعلن أمس الأحد 15 فبراير الجاري، تقديم شكوى ضد النادي الأهلي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس، بالجولة السادسة بدوري الأبطال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وأشار النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه يرفض شكوى الجيش الملكي ضد المارد الأحمر وجماهيره، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأمس، مؤكدا أنه وضع الحقائق كاملة أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

نص بيان الأهلي الرسمي

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي: "النادي الأهلي وهو يحفظ حق كل الأندية الشقيقة، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة، يؤكد على أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيق، التي جرت بملعب الأمير مولاي الحسن بتاريخ 28 نوفمبر 2025 في دوري الأبطال، والتي تعرض أثناءها لاعبونا للأذى والتهديد، بعـد قذف آلات حادة داخل ملعب المباراة كما ثبت في البث التلفزيوني والفيديوهات".

وأضاف: "آثر نادينا حينذاك عدم التقدم لـ "كاف"، بأي شكوى ضد نادي الجيش الملكي، ورفع للاتحاد الإفريقي بعض الملاحظات التي تساهم في نجاح المسابقات الإفريقية حرصا على العلاقات الطيبة مع الأشقاء، والتي نراها أكبر وأهم من نتيجة مباراة في كرة القدم، بل حرص نادينا على استقبال بعثة الجيش الملكي بالقاهرة قبل أيام بالشكل الذي يليق، يعبر عن قامة الدولة المصرية وقيمة النادي الأهلي واعتزازه بالعلاقة المتميزة مع الجماهير المغربية".

وتابع: "أثناء مباراة الأمس بين الفريقين، حاول البعض من الجماهير المصاحبة للجيش الملكي الشقيق اقتحام مدرجات جماهير الأهلي المجاورة، وملعب المباراة، وتصدى لهم رجال الأمن حرصًا على سلامة الجميع".

وواصل: "للأسف ما أقدمت عليه الجماهير الشقيقة في مباراة الأمس، وما قامت به في مباراة الذهاب بالمغرب، تسبب في ردة فعل سلبية لدى البعض من جماهيرنا، وقامت بإلقاء بعض زجاجات المياه في مضمار ملعب المباراة، وهو أمر يرفضه النادي الأهلي وجماهيره أيا كانت الدوافع، لإعلاء مبدأ الروح الرياضية وحرصًا على روابط مع أشقائنا".

واختتم: "لقد قمنا اليوم بمخاطبة "كاف"، ووضعنا الصورة كاملة أمام "لجنة الانضباط" بالفيديوهات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البعض من جماهير الأهلي بمثل هذه التصرفات، التي نكرر رفضنا القاطع لها شكلاً ومضمونًا، ونؤكد بعيدًا عن أي تصرفات أو ردود أفعال، أن علاقاتنا بالأشقاء في المغرب سوف تظل راسخة ووطيدة".

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري الأبطال.

وضمن المارد الأحمر الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، كمتصدر للمجموعة الثانية بالبطولة، فيما صعد الجيش الملكي إلى الدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة.

