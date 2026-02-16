إعلان

أول تعليق من الشرطة على فيديو "متحرش أسيوط" المزعوم

كتب : مصراوي

08:27 م 16/02/2026

المشكو في حقه

رصدت الأجهزة الأمنية تعليق مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماع بحدوث مشادة كلامية بين القائمة على التصوير وشخص تتهمه بالتحرش بالفتيات حال خروجهن من إحدى المدارس بأسيوط.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو مالك محل ملابس له معلومات جنائية وبمواجهته قرر أنه حال سيره بأحد الطرق اصطدم بإحدى الفتيات دون قصد حال سيرها رفقة أصدقائها فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها بتصوير مقطع الفيديو وانصرفا عقب ذلك.

تحرش فتيات مدرسة أسيوط

