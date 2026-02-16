العواصف الترابية تشكل خطرا صحيا حقيقيا، خصوصا على الجهاز التنفسي للناس عامة ومرضى الحساسية والربو بشكل خاص.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن كثيرين يرتكبون أخطاء خلال العواصف الترابية تزيد من اختناقهم وتفاقم الأعراض.

وأوضح "بدران" في تصريحات لمصراوي أن من أبرز الأخطاء الشائعة التي ترفع مخاطر الاختناق والمضاعفات الصحية أثناء العاصفة الترابية ما يلي:

1- التعرض المباشر للهواء المحمل بالأتربة يزيد من استنشاق الجزيئات الدقيقة التي تهيج الممرات التنفسية وتفاقم أعراض الحساسية والربو.

2- فتح النوافذ والأبواب أثناء العاصفة مما يسمح بدخول الغبار إلى داخل المنزل ويزيد من التعرض للملوثات.

3- عدم ارتداء كمامة واقية عند الخروج، لأن الكمامات الطبية أو N95 تقلل دخول الجزيئات الدقيقة إلى الأنف والرئتين.

4- عدم تنظيف الأنف بانتظام، لأن غبار العاصفة يلتصق في الممرات الأنفية، لذا فإن استخدام البخاخات المالحة أو المحاليل يساعد في تقليل التهيج.

5- ممارسة الرياضة في الهواء الطلق يزيد من استنشاق الهواء الملوث ويحفز نوبات الحساسية.

6- إهمال غسل اليدين والوجه بعد الخروج، ما يساهم في انتقال الغبار إلى الفم والعينين.

7- عدم مراقبة الأعراض الصحية، مثل ضيق التنفس والسعال قد يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية دون تدخل طبي.

8- الاعتقاد بأن العاصفة مجرد غبار عابر دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة قد يعرض الأفراد لمضاعفات صحية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وحذر "بدران" من أن الغبار المحمول في العواصف الترابية يمكن أن يصل إلى الداخل ويتسبب في التهاب الأغشية المخاطية، ما يؤدي إلى انسداد الأنف وضيق التنفس، لا سيما لدى مرضى الحساسية والربو وأصحاب الأمراض التنفسية المزمنة.

وأكد أن اتباع الإجراءات الوقائية، مثل البقاء في الأماكن المغلقة، وإغلاق النوافذ بإحكام، وارتداء الكمامة عند الخروج، وتنظيف الأنف بانتظام، يقلل بشكل ملحوظ من حدة الأعراض ويسهم في حماية الجهاز التنفسي خلال موجة العواصف الترابية.

