رويترز: الهند احتجزت 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران.. وطهران ترد

كتب- محمد جعفر:

نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن الهند صادرت ثلاث ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية مرتبطة بإيران هذا الشهر، وكثفت المراقبة في منطقتها البحرية للحد من التجارة غير المشروعة، مؤكداً بذلك منشوراً للسلطات الهندية على موقع (إكس) في وقت سابق من شهر فبراير تم حذفه.

قال المصدر المطلع في تصريحاته لـ"رويترز"، إن الهند تهدف إلى منع استخدام مياهها في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، مما يخفي مصدر شحنات النفط.

تأتي عمليات الضبط والمراقبة المشددة في أعقاب تحسن العلاقات الأمريكية الهندية، فقد أعلنت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الهندية من 50% إلى 18%، بعد موافقة نيودلهي على وقف استيراد النفط الروسي.

وقال المصدر إن السفن الثلاث الخاضعة للعقوبات (ستيلار روبي، وأسفالت ستار، والجافزيا) كانت تغير هوياتها بشكل متكرر للتهرب من تطبيق القانون من قبل الدول الساحلية، مضيفاً أن مالكيها كانوا يقيمون في الخارج.

نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن شركة النفط الوطنية الإيرانية قولها إن ناقلات النفط الثلاث التي احتجزتها الهند لا علاقة لها بالشركة، مؤكدةً أن الشاحنات والسفن لا ترتبط بها.