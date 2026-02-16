إعلان

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)

كتب : أحمد الضبع

02:30 م 16/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الطريق العسكري الجورجي
  • عرض 5 صورة
    الطريق العسكري الجورجي الذي يلفت الانتباه بجماله وتاريخه
  • عرض 5 صورة
    أجمل مكان على وجه الأرض لايزوره الكثيرين
  • عرض 5 صورة
    لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعيدا عن الوجهات السياحية المزدحمة، توجد مواقع طبيعية وتاريخية ما زالت خارج نطاق الزيارة الكثيفة، رغم ما تتمتع به من مقومات لافتة.

أحد هذه الأماكن الطريق العسكري الجورجي الذي يلفت الانتباه بجماله وتاريخه الممتد، لكنه لا يحظى بإقبال كبير من السياح، ما جعله مقصدا محدود الانتشار مقارنة بغيره من المقاصد الشهيرة.

يمتد الطريق العسكري الجورجي لمسافة 210 كيلومترات بين العاصمة تبليسي والحدود الروسية، عابرا جبال القوقاز في واحد من أكثر المسارات الطبيعية تميزا، رغم بقائه بعيدا عن الزحام السياحي، وفقا لموقع bbc travel.

وعلى طول الطريق تتعاقب الوديان الخضراء والأنهار والقرى الجبلية الصغيرة، فيما تظهر الكنائس الحجرية القديمة على القمم المرتفعة، لتمنح المنطقة طابعا تاريخيا وروحيا خاصا، ويؤكد العاملون في القطاع السياحي أن زيارة واحدة كفيلة بجعل الزائر يقع في حب المنطقة.

ويمثل الطريق ممرا تاريخيا مهما استخدمته القوافل والجيوش عبر القرون، كما شكل جزءا من طرق التجارة القديمة بين أوروبا وآسيا، قبل أن يتحول في القرن الثامن عشر إلى طريق عسكري استراتيجي يربط جنوب القوقاز بروسيا.

وتبدأ الرحلات عادة من مدينة متسخيتا التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي كانت محطة رئيسية على طريق الحرير، وتضم عددا من أبرز الكنائس والأديرة القديمة في جورجيا.

ورغم ما شهدته المنطقة من صراعات تاريخية، فإنها ما تزال تحتفظ بتراث معماري وثقافي واضح، إلى جانب معالم تعود إلى الحقبة السوفيتية تنتشر على امتداد الطريق.

اقرأ أيضا:

لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يكشفان رواتبهما لعام 2026

6 أسماك مضيئة في الظلام.. منها صاحبة الرأس الشفاف

أصعب 7 أماكن يمكن العيش فيها على الأرض.. ولماذا يختارها البعض؟
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي

9 أشياء أبدعها القدماء المصريون لأول مرة.. لن تتوقعها

الطريق العسكري الجورجي أجمل مكان في العالم جبال القوقاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
أخبار وتقارير

على غرار "دولة التلاوة".. وزير الأوقاف: إطلاق برنامج للإنشاد الديني قريبًا
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
أخبار مصر

توجيه من الرئيس السيسي للمحافظين الجدد بشأن التعدي على الأراضي الزراعية
ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
حوادث وقضايا

ماذا يعني حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء"؟ قانونيون يوضحون
بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء
حوادث وقضايا

بعد عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء".. محامي سارة خليفة يطالب بإخلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر