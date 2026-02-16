لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)

الطريق الوحيد من السماء.. قرية لا يمكن الوصول إليها بالسيارة (صور)

بعيدا عن الوجهات السياحية المزدحمة، توجد مواقع طبيعية وتاريخية ما زالت خارج نطاق الزيارة الكثيفة، رغم ما تتمتع به من مقومات لافتة.

أحد هذه الأماكن الطريق العسكري الجورجي الذي يلفت الانتباه بجماله وتاريخه الممتد، لكنه لا يحظى بإقبال كبير من السياح، ما جعله مقصدا محدود الانتشار مقارنة بغيره من المقاصد الشهيرة.

يمتد الطريق العسكري الجورجي لمسافة 210 كيلومترات بين العاصمة تبليسي والحدود الروسية، عابرا جبال القوقاز في واحد من أكثر المسارات الطبيعية تميزا، رغم بقائه بعيدا عن الزحام السياحي، وفقا لموقع bbc travel.

وعلى طول الطريق تتعاقب الوديان الخضراء والأنهار والقرى الجبلية الصغيرة، فيما تظهر الكنائس الحجرية القديمة على القمم المرتفعة، لتمنح المنطقة طابعا تاريخيا وروحيا خاصا، ويؤكد العاملون في القطاع السياحي أن زيارة واحدة كفيلة بجعل الزائر يقع في حب المنطقة.

ويمثل الطريق ممرا تاريخيا مهما استخدمته القوافل والجيوش عبر القرون، كما شكل جزءا من طرق التجارة القديمة بين أوروبا وآسيا، قبل أن يتحول في القرن الثامن عشر إلى طريق عسكري استراتيجي يربط جنوب القوقاز بروسيا.

وتبدأ الرحلات عادة من مدينة متسخيتا التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والتي كانت محطة رئيسية على طريق الحرير، وتضم عددا من أبرز الكنائس والأديرة القديمة في جورجيا.

ورغم ما شهدته المنطقة من صراعات تاريخية، فإنها ما تزال تحتفظ بتراث معماري وثقافي واضح، إلى جانب معالم تعود إلى الحقبة السوفيتية تنتشر على امتداد الطريق.

