"النمر" و"جيرما".. "تموين الفيوم" تضبط مستلزمات طبية مغشوشة

الفيوم - حسين فتحي:

نجحت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في توجيه ضربة لمروجي المستلزمات الطبية المغشوشة؛ إذ تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المنتجات المقلدة داخل عدد من المنشآت والمراكز الطبية، وذلك خلال حملة موسعة استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتم إخطار نيابة بندر الفيوم لمباشرة التحقيق.

تفاصيل المضبوطات

كشف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، عن تفاصيل المضبوطات التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، موضحًا أن الحملة التي قادها سليمان داود، مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط 1800 عبوة من اللاصق الطبي الشهير "النمر" تبين أنها مقلدة ومغشوشة، بالإضافة إلى ضبط 30 عبوة من المحلول المطهر "جيرما" المغشوش، وهي أصناف سبق صدور تحذيرات رسمية وشكاوى من الشركات المالكة لعلاماتها التجارية بشأن تداول نسخ مقلدة منها.

نطاق التفتيش

شملت الحملة المرور على نطاق واسع تضمن محال بيع المستلزمات الطبية والصيدليات، ومراكز العناية بالبشرة والليزر، فضلًا عن عيادات العلاج الطبيعي والمراكز الطبية الخاصة؛ حيث جرت مراجعة التراخيص القانونية والمستندات المخزنية بدقة، والتأكد من مطابقة الاشتراطات الصحية وسلامة الأدوية المعروضة للجمهور لضمان عدم تداول أي أصناف مجهولة المصدر.

شدد وكيل وزارة التموين على ضرورة استمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين، في حين تولت نيابة بندر الفيوم التحقيق في الوقائع المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.