تناول اللحوم المصنعة من العادات الغذائية الشائعة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص، دون معرفة المخاطر الصحية التي تؤثر على المعدة.

وحذر تقرير صادر عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (World Cancer Research Fund)، من المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بالاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة، مثل النقانق، والهوت دوج، واللحوم الجاهزة.

تأثيرها على صحة المعدة

أن تأثيرات اللحوم المصنعة السلبية تمتد بشكل مباشر إلى صحة المعدة والجهاز الهضمي، نتيجة مكوناتها الضارة وتأثيرها التراكمي مع الوقت.

حيث تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، والدهون المشبعة، والمواد الحافظة، وعلى رأسها النترات والنتريتات، ما يجعلها عاملا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة بنسبة تتراوح بين 16% و72% وفقا لمعدلات الاستهلاك.

كما أن تناول اللحوم المصنعة يسبب مشكلات هضمية سريعة ، مثل الإمساك، والإسهال، والانتفاخ.

مخاطر صحية تتفاقم مع الاستهلاك طويل الأمد

بينما يؤدي الاستهلاك طويل الأمد إلى التهابات مزمنة في الأمعاء واضطراب توازن البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

كيف تتحول المواد الحافظة إلى سموم داخل الأمعاء؟

أن النترات والنتريتات المستخدمة في حفظ هذه اللحوم تتحول داخل الأمعاء إلى مركبات كيميائية تعرف باسم النيتروزو (NOCs)، وهي مركبات ضارة تلحق الأذى ببطانة الأمعاء و تؤدي إلى طفرات خلوية التي تزيد من الإصابة بالسرطان.

الطهي على درجات حرارة مرتفعة يضاعف الخطر

وطهي اللحوم المصنعة على درجات حرارة مرتفعة، مثل القلي أو الشواء، يسهم في تكوين مواد مسرطنة أخرى، وينتج عنها خطر الإصابة بسرطان القولون والامعاء و البنكرياس.

اضطراب البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي

أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة يعزز نمو البكتيريا الضارة داخل الأمعاء، ما يؤدي إلى حالة تعرف بـاختلال التوازن الميكروبي، المصحوبة بالتهابات واضطرابات هضمية مزمنة.

كيف يمكن تقليل المخاطر الصحية؟

1- تقليل تناول اللحوم المصنعة قدر الإمكان.

2- اتباع نظام غذائي صحي يدعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

