تجنبها فورا.. عادات سيئة تؤثر على صحة المفاصل

حذر أندريه كوزنيتسوف، أخصائي العلاج الطبيعي، من عادات سيئة تؤثر على صحة المفاصل، مقدما نصائح للوقاية من مشكلات المفاصل بعد سن الأربعين.

وبحسب صحيفة "إزفيستيا"، يبقى الوزن الزائد العدو الرئيسي للمفاصل، إذ أن كل كيلوجرام إضافي يزيد الحمل، خصوصا على الساقين، كما أن نمط الحياة الخامل والجلوس لفترات طويلة خطيرا بنفس القدر، لأن المفاصل "تتغذى" أثناء الحركة.

ويتدهور الغضروف وتضعف العضلات مع عدم وجود نشاط بدني، كما قد يسبب الإفراط في ممارسة الرياضة دون اتباع التقنية الصحيحة، إضافة إلى أعباء الحياة اليومية، ضررا للمفاصل.

ويؤكد الطبيب على ضرورة عدم تجاهل الألم، أو طقطقة المفاصل، أو التيبس الصباحي، فكلها علامات تستدعي استشارة الطبيب.

كما أن النظام الغذائي غير المتوازن، والجفاف، والأحذية غير المناسبة، تؤثر سلبا على صحة المفاصل.

ويوصي الطبيب بممارسة نشاط بدني معتدل وغير مؤلم، مثل السباحة، والمشي، وركوب الدراجات، وتمارين بيلاتس، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات وتمارين المرونة، مع التحكم في الوزن، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.