رغم فوائدها.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الكزبرة

أسماء مرسي:

الكزبرة من التوابل الشهيرة والمهمة، حيث تُستخدم في الطهي، وتُضفي نكهة مميزة على الأكلات، لكن ليست مناسبة للجميع، إذ تتسبب ببعض المشكلات الصحية في حالات معينة، وفقا لموقع "health".

فوائد الكزبرة:

غنية بالفيتامينات

تحتوي الكزبرة على نسبة عالية من الفيتامينات مثل، A، C، K، ومجموعة فيتامينات B، بالإضافة إلى، المعادن المهمة لكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم.

كما هي بمثابة مكمل غذائي طبيعي، خاصة خلال موسم البرد أو في حالات ضعف المناعة.

خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي الكزبرة على مركبات فعالة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تكافح الجذور الحرة وتُبطئ الشيخوخة الخلوية، بالإضافة إلى، مضادات ميكروبية تساعد على تطهير الماء والطعام، وثبتت فعاليتها ضد بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

مفيدة للهضم والنوم

تُعرف الكزبرة بتأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي، فهي تعمل على تحسين عملية الهضم، تقليل غازات، والتخفيف

من الانتفاخ والغثيان، وتعزيز جودة النوم.

الأشخاص الممنوعون من تناول الكزبرة:

مرضى الضغط المنخفض

الكزبرة تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، ما يسبب دوخة، ضعف، أو نعاس، خاصة لمن يعانون من ضغط دم منخفض.

الحساسية

في حالات نادرة، تسبب طفحا جلديا، حكة، تورم الأغشية المخاطية.

وتزداد الخطورة لدى من لديهم حساسية من الخضراوات الورقية مثل البقدونس أو الكرفس.

مشكلات في المعدة

لا يُنصح بالكزبرة لمن يعانون من قرحة المعدة، التهاب المعدة ذو الحموضة العالية، إذ تُحفز إفراز العصارة المعدية وتزيد من حدة الأعراض.

الحمل

رغم أمانها بكميات معتدلة، إلا أن الإفراط في تناولها خلال الحمل قد يُسبب توترا في عضلات الرحم، لذا يُفضل الاعتدال.

كيفة تناول الكزبرة بطريقة صحية:

للاستفادة من فوائدها، يُنصح بـ:

استخدامها طازجة في أطباق الطعام والسلطات.

إضافتها إلى العصائر والكوكتيلات.

مزجها مع الثوم والليمون لتعزيز تأثيرها المضاد للبكتيريا.

