تأخير وجبة الإفطار يهدد صحة كبار السن- ما المضاعفات؟

كشف باحثون من مؤسسة Mass General Brigham أن تأخير تناول وجبة الإفطار بانتظام لدى كبار السن يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بعدة مشكلات صحية، من أبرزها:

الاكتئاب.

التعب المزمن.

تدهور صحة الفم.

ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

توقيت الإفطار يكشف عن مشكلات خفية

أوضح البروفيسور حسن دشتي، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن تغير توقيت الإفطار يمكن أن يُستخدم كمؤشر سهل وبسيط لمراقبة الحالة الصحية لدى كبار السن.

وأشار إلى أن اضطراب الروتين الغذائي قد يكون علامة على وجود مشكلات بدنية أو نفسية كامنة تحتاج إلى تقييم ومتابعة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Communications Medicine، تابعت ما يزيد عن 2900 شخص من المملكة المتحدة على مدى عقود.

وتوصلت إلى أن العديد من كبار السن يميلون لتأخير وجبتي الإفطار والعشاء، هذه العادات تؤدي إلى تدهور تدريجي في الحالة الصحية العامة مع مرور الوقت.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتأخرون في تناول الإفطار ينتمون إلى فئة "البوم الليلي"، أي محبي السهر والاستيقاظ في وقت متأخر.

هؤلاء الأفراد يعانون من اضطرابات النوم، النعاس خلال النهار، ضعف التركيز والأداء اليومي، مشكلات مرتبطة بـصحة الفم والوزن.

مكونات الإفطار تؤدي دورا في الصحة النفسية

من جهة أخرى، أشارت دراسات سابقة إلى أهمية مكونات الإفطار في تعزيز الصحة النفسية.

تبين أن تناول الأطعمة الغنية بـالبكتيريا النافعة، مثل اللاكتوباسيلوس الموجود في الزبادي والأطعمة المخمرة، يُسهم في:

تقليل التوتر، وخفض احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

كمال أشار الباحثون إلى أن الحرص على تناول إفطار مبكر ومغذي لا يعزز فقط من الصحة البدنية والعقلية، بل أيضا مؤشرا على جودة حياة أفضل لدى كبار السن.

