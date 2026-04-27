أثار تداول الوصفات الغذائية للطبيب الراحل ضياء العوضي، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات طبية من خطورتها على الصحة العامة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وبعد وفاة "العوضي"، أعاد عدد من رواد مواقع التواصل تداول "نظام الطيبات الغذائي"، الذي سبق أن تحدث عنه، زاعمًا أن له قدرات علاجية تمتد لتشمل أمراضًا مزمنة ومعقدة، مثل السكري وأمراض الكلى والجهاز الهضمي والقلب، بل والأورام واضطرابات المناعة والخلل الهرموني، وهو ما قوبل حينها بانتقادات حادة من متخصصين اعتبروا هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية الكافية، قبل أن تتدخل نقابة الأطباء لاحقًا لتقرر شطب عضويته من سجلاتها.

خطوة "نظام الطيبات الغذائي"

في حيثيات قرارها بإسقاط عضوية "العوضي" وشطبه، قالت نقابة الأطباء إنه نشر وقدم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا وتضر بالمرضى، تناولت العديد من التخصصات الطبية التي لا تدخل في نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية، مع طرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة.

وبالأساس فالطبيب ضياء العوضي، هو استشاري تخدير وعناية مركزة وعلاج الألم بجامعة عين شمس، التي قررت هي الأخرى فصله قبل عامين.

وأكدت الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، أن "خطاب العوضي الطبي للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، مع تقديم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، وهو ما يخالف مبادئ الطب المبني على الدليل ويشكل خطراً على الصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المرضى على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية كمصدر للمعلومات الطبية".

وشددت أن "ما ورد في المحتوى المنشور من الترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علمياً، تخالف القواعد المعمول بها محليا ودوليا، في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية، الأمر الذي قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات صحية خاطئة تعرض حياتهم للخطر".

لمزيد من التفاصيل:

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً

نظام صحي آمن

وسبق أن أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليلًا شاملًا يتناول "نمط الحياة الصحي" بوصفه نهجًا لا يقتصر على اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة لفترة مؤقتة، بل يعتمد على تغيير شامل ومستدام في السلوك اليومي.

ويرتكز هذا النمط على 6 محاور أساسية تهدف إلى تحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض، من خلال التوازن بين التغذية السليمة، والنشاط البدني، والنوم الكافي، والصحة النفسية، وتجنب العادات الضارة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

وشدد الدليل على أن تبني هذا النمط يحقق فوائد صحية واسعة، في مقدمتها تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، إلى جانب دعم كفاءة الجهاز المناعي والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

وأكد دور التغذية الصحية في الوقاية من مشكلات سوء التغذية بجميع أشكالها، سواء النقص أو الزيادة، مع أهمية التنوع الغذائي الغني بالفيتامينات والمعادن.

وتضمن الدليل العديد من النصائح التي يجب اتباعها في النظم الغذائية اليومية للمصريين.

فنانون على خط الجدل

ودخل عدد من الفنانين على خط الجدل الخاص بالنظم الغذائية المتداولة على مواقع التواصل، آخرهم النجم تامر حسني الذي وجه نداءً إلى وزارة الصحة، مطالباً إياها بالتدخل لحسم ما وصفه بـ "الفتنة الغذائية"، والتي تصاعد الحديث حولها مؤخراً.

وقال حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الإثنين: "في ظل الفتنة الغذائية اللي حاصلة في مصر، وحديث كل الناس دلوقتي عن إيه المفيد لينا وإيه المضر، هل ممكن أناشد وزارة الصحة المصرية وكبار الدكاترة المختصين وأصحاب المستشفيات بردود كافية فيها شرح مفصل عن إيه الأكل المفيد لينا وإيه اللي مش مفيد؟ وياريت يكون شرح مفصل يفهمه الشخص العادي من غير أي مصطلحات طبية أجنبية".

لمزيد من التفاصيل:

تامر حسني يناشد وزارة الصحة لحسم "الفتنة الغذائية": "أرجوكم متسيبوناش كده"

يأتي ذلك بعدما روّج الفنان علي الحجار للنظام الغذائي لضياء العوضي، زاعمًا أنه يسير عليه منذ 11 شهرًا وتعافى بسبب من بعض الأمراض.

لمزيد من التفاصيل:

رغم خطره.. علي الحجار يثير الجدل باتباعه "نظام" ضياء العوضي