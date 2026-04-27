وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إنه في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع الكوليسترول، يتجه الكثير إلى البحث

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن بعض الخضروات تؤدي دورا مهما في الوقاية، وعلى رأسها البروكلي، الذي يعد من أكثر الخيارات الغذائية فائدة لصحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم.

ما الذي يميز البروكلي؟

وتابع أن البروكلي يحتوي على مجموعة غنية من الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات مثل فيتامين C وK، بالإضافة إلى مركبات نباتية تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الجسم.

كيف يقي البروكلي من السكري وارتفاع الكوليسترول؟

وأشار إلى أن البروكلي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف التي تبطئ امتصاص الجلوكوز، ويساعد أيضا في خفض الكوليسترول الضار من خلال تعزيز عمل الجهاز الهضمي والتخلص من الدهون الزائدة، وتحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، ما يقلل من مخاطر أمراض القلب.

متى يفضل تناوله؟

وأوضح أنه يمكن تناول البروكلي في أي وقت من اليوم، لكن يفضل إضافته إلى وجبة الغداء أو العشاء، ويجب تناوله أيضا مطهوا على البخار للحفاظ على قيمته الغذائية، أو إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن بشكل منتظم

لماذا ينصح بإدراجه في النظام الغذائي؟

وكشف أنه من الضروري إدراج البروكلي في النظام الغذائي لأنه يحتوي على الفوائد التالية:

- منخفض السعرات الحرارية

- غني بالعناصر الغذائية الأساسية

- يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

- يدعم صحة القلب والجهاز المناعي.

