المركزي الأمريكي يجتمع غدا لحسم سعر الفائدة في ثالث اجتماع خلال 2026

كتب : منال المصري

05:35 م 27/04/2026

سعر الدولار

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ثالث اجتماع له خلال 2026 لحسم سعر الفائدة على مدار يومين متتاليين بداية من غد وسط تزايد مخاطر الضغوط التضخمية.

كان المركزي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند3.5% و3.75%.

تسببت الحرب الأمريكية الإيرانية في في ارتفاع الضغوط المتوقعة على التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وصعوبة الوصول للمتوسط المستهدف 2%.

وسبق أن خفض الفيدرالي سعر الفائدة بنحو 0.75% على ثلاث مرات خلال العام الماضي، بعد تراجع الضغوط التضخمية.

ضغوط ترامب

يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل تكلفة عبء الدين على الديون السيادية.

رغم ضغوط ترامب فإن البنك المركزي الأمريكي يعد سيد قراره ويمتلك الحصانة الكاملة ضد إي إملاءات وضغوط عليا وفقا للقانون الأمريكي.

يخضع قرار البنوك المركزية لحسم سعر الفائدة لمعدل التضخم المستهدف بهدف تحقيق استقرار الأسعار الذي ينعكس على استقرار الاقتصاد.

الدولار سعر الفائدة المركزي الأمريكي

