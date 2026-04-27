لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض، خلال مشاجرة نشبت مع شقيقه بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات مالية بينهما، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

بيانات المجني عليه

كشفت المعاينة أن المجني عليه يُدعى محمد علي حمزة، 41 عامًا، مقيم بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، حيث تعرض لطعنة نافذة أودت بحياته خلال المشاجرة. وعُثر عليه مرتديًا تيشيرتًا أحمر وبنطال "ترينج" أسود وشبشب.

المتهم وضبطه

ألقت وحدة مباحث السادات القبض على المتهم يوسف ممدوح ربيع، 23 عامًا، عامل ومتزوج، عقب ارتكابه الواقعة، وتم التحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة تنتهي بجريمة

أشارت التحريات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على طعن شقيقه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته في الحال.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ القرار القانوني اللازم حيال المتهم. كما نُقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي.