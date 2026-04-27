أفادت وكالات أنباء روسية ‌بأن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس ⁠عراقجي اليوم الاثنين، في سان بطرسبرج.

وقالت الوكالة الروسية، إن بوتين أشاد بالشعب الإيراني لشجاعته في الدفاع عن سيادته، مؤكدًا أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها لمصلحة إيران ودول أخرى في المنطقة من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال عراقجي، إن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اجتماعه المرتقب مع بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا، لدى وصوله إلى سان بطرسبرج، "لقد سافرنا إلى هذا البلد بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس".

وقال عراقجي "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد سيكون لهما أهمية بالغة".

وأضاف عراقجي أن "الزيارة إلى إسلام آباد مثمرة للغاية، وعقدت خلالها مشاورات مثمرة، تم خلالها استعراض ما جرى والشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات الإيرانية الأمريكية"، مؤكدا أن الشروط الإيرانية في المحادثات ذات أهمية كبيرة "ويجب علينا ضمان حقوق الشعب الإيراني بعد أربعين يومًا من المقاومة، ومصالح البلاد".

وكان عراقجي قد توجه إلى إلى إسلام آباد، أمس الأحد، لعرض شروط طهران لإنهاء الحرب على الوسطاء في باكستان. ولا توجد حاليا أي مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.