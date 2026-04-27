حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الدكتور أوليج بايو من أن تطور قرحة المعدة لا يرتبط بعامل واحد فقط، بل يتأثر بعدة عوامل يأتي في مقدمتها النظام الغذائي اليومي، موضحًا أن بعض الأطعمة والمشروبات قد ترفع خطر الإصابة بالالتهابات وتهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

أطعمة خطر على المعدة

وأوضح أن الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل مثل الفلفل الحار والخردل والفلفل الأسود تعد من أبرز المهيجات، حيث تعمل على زيادة إفراز حمض المعدة، ما يرفع الحموضة ويؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، كما قد تسبب ارتجاع المريء الذي يزيد بدوره من المشكلة، بحسب riamo.ru.

وأضاف أن الأطعمة الدهنية والمقلية تشكل عبئًا كبيرًا على الجهاز الهضمي، لأنها تبطئ عملية الهضم وتؤدي إلى بقاء الطعام داخل المعدة لفترة أطول، وهو ما يرفع مستوى الحموضة ويزيد احتمالية تلف الغشاء المخاطي مع الوقت.

كما أشار إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة تحفز إفراز الحمض وتسرّع من إفراغ المعدة، مما يسبب ضغطًا إضافيًا على جدارها.

وأشار كذلك إلى أن الأطعمة شديدة الحموضة مثل الحمضيات والطماطم والخل قد ترفع خطر التهيج خاصة عند تناولها على معدة فارغة، في حين أن المشروبات الغازية المحلاة تساهم في زيادة الضغط داخل المعدة والإخلال بتوازن البكتيريا النافعة.

ولفت إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة مثل الوجبات السريعة والسمن النباتي ترفع مستويات الالتهاب في الجسم وتضعف قدرة المعدة على الحماية الذاتية، ما يزيد من احتمالية التلف المزمن.

واختتم الطبيب بالتأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة أو لديهم استعداد للإصابة بها، للوقاية من تطور القرحة ومضاعفاتها.

