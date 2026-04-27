هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

كتب : آية محمد

03:52 م 27/04/2026

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي"، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن رفع أسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طلعت أن تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ قرار تحريك الأسعار.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات الأربعة كانت تقدمت منذ فترة بطلبات لزيادة أسعار خدمات المحمول بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلا أن الجهاز قد لا يوافق عليها كما حدث في مرات سابقة.

وتوقع طلعت عدم تحريك الأسعار في الوقت الحالي.

وكانت شركات المحمول تقدمت بطلبات مماثلة خلال العام الماضي لرفع أسعار بعض الخدمات.

تنظيم الاتصالات يوضح موقفه من طلبات رفع أسعار خدمات المحمول

من جانبه، قال محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، إن شركات المحمول تقدمت خلال الفترة الماضية بطلبات لتحريك بعض الأسعار.

وأكد إبراهيم أن الجهاز أعلن أكثر من مرة أنه يدرس هذه الطلبات، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

