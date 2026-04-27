لا تليق بالحدث ومزعجة للعين.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"

شهد حفل جوائز Time 100 السنوي في نسخته العشرين، الذي أُقيم في نيويورك، حضورا لافتا لأبرز النجمات والمشاهير حول العالم.

وعلى السجادة الحمراء خطفت النجمات الأنظار بإطلالات جريئة، نستعرضها لكم وفقا لمجلة "harpersbazaar" المتخصصة في الموضة، وموقع "buzzfeed".

كيكي بالمر

ظهرت الممثلة الأمريكية كيكي بالمر بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، تميز بفتحة ساق جريئة وتصميم كورسيه في الجزء العلوي، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها، في إطلالة جمعت بين الجرأة والكلاسيكية.

نيكي جلاسر

تألقت الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية بفستان باللون البيبي بلو جاء بصيحة "الهاف ستومك" مع تصميم مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت الإطلالة مع تسريحة شعر منسدلة ومجوهرات ناعمة شملت خاتما وأقراطا، ما منحها مظهرا أنثويا جريئا.

زوي سالدانيا

اختارت الممثلة الأمريكية زوي سالدانيا فستانا أسود طويلا مزينا بنقوش فضية لامعة، جاء بقصة كتف واحد مع فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا ناعما، وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون نفسه، لتظهر بإطلالة متوازنة بين الرقي والجرأة.

تايلر بيك

ظهرت راقصة البالية الأمريكية تايلر بيك بفستان ذهبي طويل مكشوف عند الصدر، مزود بفتحة ساق جريئة وتطريزات لامعة، واختارت مكياجا قويا يركز على العيون، مع حذاء ذهبي نسّق الإطلالة بشكل لافت.

جيني

لفتت مغنية البوب الكورية جيني الأنظار بفستان من دار "شياباريلي" العالمية، جاء بقصة الكب وتصميم ضيق وشفاف في الجزء العلوي، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود مع تسريحة شعر مرفوعة.

لا لا أنتوني

ظهرت مقدمة البرامج الأمريكية لا لا أنتوني بفستان ذهبي بتصميم الشراشيب وقصة الكب، تميز بفتحة ساق جريئة وتفاصيل شفافة عند البطن، ونسقت الإطلالة مع نظارة شمسية ذهبية ومجوهرات بارزة، ما منحها حضورا لافتا على السجادة الحمراء.

