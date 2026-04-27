غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

05:49 م 27/04/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

بيروت ( د ب أ )

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بعملية تمشيط داخل مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، مع إطلاق عدد من القذائف من دبابة ميركافا باتجاه منازل في المدينة.

واستهدفت غارة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بلدة القليلة في جنوب لبنان، وأدّت إلى مقتل شخص. بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الجاري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.

جنوب لبنان قصف لبنان دونالد ترامب غارات إسرائيلية الشرق الأوسط

