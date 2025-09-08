3 أعراض تستدعي الذهاب إلى طبيب الأسنان

كتب - سيد متولي

يحذر أطباء الأسنان من تجاهل أعراض شائعة مثل طقطقة الفك، تخلخل الأسنان، أو تشقق الحشوات بشكل متكرر، لأنها قد تشير إلى وجود مشكلات صحية تستدعي تدخلا طبيا.

وأكدت الدكتورة فيكتوريا رادكو، أخصائية طب وتقويم الأسنان، أنه لا يجب تجاهل طقطقة الفك أثناء فتحه أو إغلاقه، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة قد تكون مؤشرا على خلل في المفصل الصدغي الفكي، موضحة أن السبب غالبا ما يكون نتيجة لوضعية غير صحيحة للفك السفلي، ما يؤثر تدريجيا على صحة الأسنان واللثة.

وأضافت رادكو، أن من العلامات المقلقة الأخرى انحسار اللثة وانكشاف جذور الأسنان، وهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى انخفاض في كثافة العظام، وزيادة في حساسية الأسنان، مشيرة إلى أن تآكل الأسنان، لا سيما في المنطقة الأمامية، يعد مؤشرا خطيرا على توزيع غير متوازن للضغط على الأسنان، وغالبا ما يرتبط بصداع مزمن، وزيادة الضغط على مفاصل الفك، بحسب جازيتا رو.

كما حذرت من تجاهل التشقق المتكرر لحشوات الأسنان، مشيرة إلى أنه قد يدل على عضة غير صحيحة أو تزاحم الأسنان، ما يسبب ضغطا زائدا يؤدي إلى تخلخل الأسنان وتدهور العظم الداعم لها.

واختتمت أن ظهور عرضين أو أكثر من هذه الأعراض يستدعي زيارة أخصائي تقويم الأسنان، مشددة على أهمية التشخيص المبكر للحفاظ على الأسنان، لافتة إلى أن أجهزة التقويم الشفافة تعد من أبرز الحلول الحديثة لتصحيح العضة واستعادة وظائف الفم الطبيعية.