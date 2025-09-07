وجبة خفيفة تعزز النوم وتمد الجسم بالمغنيسيوم

كتبت- أسماء مرسي:

في ظل تزايد الإقبال على مكملات المغنيسيوم لما لها من دور في دعم إنتاج الميلاتونين وتحسين جودة النوم، يشير خبراء التغذية إلى أن الحصول على هذا المعدن المهم لا يتطلب بالضرورة تناول مكملات، بل يمكن توفيره من خلال وجبة خفيفة مغذية ومحببة، مثل التمر مع بذور اليقطين، وفقا لموقع "MSN Health".

أعراض نقص المغنيسيوم

نقص المغنيسيوم يؤدي إلى مجموعة من الأعراض مثل:

التعب والإرهاق.

تشنجات وآلام العضلات.

ضعف في صحة العظام.

اضطراب في مستويات سكر الدم.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتضيف الأخصائية النفسية ليا كيلور أن من علامات النقص أيضا: صعوبة النوم، القلق، التشنجات، والإمساك.

لماذا التمر مع بذور اليقطين؟

تنصح أخصائية التغذية مادي باسكارييلو بتناول التمر مع ملعقة كبيرة من زبدة بذور اليقطين، لما له من فوائد صحية

بذور اليقطين تحتوي على نحو 120 ملج من المغنيسيوم في كل ملعقتين كبيرتين، بالإضافة إلى البروتين، الألياف، الحديد، والزنك.

والتمر غني بالألياف، فيتامينات ب، المغنيسيوم، البوتاسيوم، النحاس، والحديد.

كما تقترح إضافة المكونات إلى وعاء من الحليب لزيادة القيمة الغذائية وتحقيق أقصى فائدة.

الفوائد الصحية

هذه الوجبة الخفيفة تعزز الشعور بالشبع بفضل الألياف والبروتين.

تدعم صحة الأعصاب والعضلات بفضل المغنيسيوم والمعادن الأخرى.

تسهم في تحسين النوم وتقليل التوتر.

كما تتمتع بمذاق حلو طبيعي يناسب فترات ما قبل النوم.