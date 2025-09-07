إعلان

أفضل وقت للمذاكرة.. قبل النوم أم بعد الاستيقاظ؟

02:00 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

اختيار التوقيت المناسب للمذاكرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التركيز والفهم وحفظ المعلومات، ويختلف تأثير الدراسة باختلاف وقتها، سواء قبل النوم أو بعد الاستيقاظ.

إليك مزايا وعيوب كل منهما، وفقا لموقع "NDTV".

- المذاكرة قبل النوم

الإيجابيات:

تساعد على ترسيخ المعلومات في الذاكرة أثناء النوم.

تعزز الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل.

فعالة في مراجعة المواد الصعبة والمعقدة.

السلبيات:

تؤدي للإرهاق الذهني عند الدراسة لوقت متأخر.

خطر النعاس أثناء الدراسة.

احتمال عدم وضوح المعلومات في صباح اليوم التالي.

- المذاكرة بعد الاستيقاظ:

الإيجابيات:

يكون الدماغ أكثر انتعاشا ويقظة.

مستوى التركيز والإبداع يكون في أعلى حالاته.

مثالية لحل التمارين واستيعاب المفاهيم الجديدة.

السلبيات:

يحتاج الدماغ لبعض الوقت ليعمل بكفاءة بعد الاستيقاظ.

أقل فعالية لمن اعتادوا السهر ليلا.

تتأثر النتائج إذا كانت نوعية النوم سيئة.

الدراسة قبل النوم تعزز التثبيت في الذاكرة، بينما الدراسة صباحا تدعم الفهم والتركيز، لكن من الضروري أن يختار الطالب الوقت الذي يشعر فيه بالإنتاجية والراحة، لأن الوقت المثالي للمذاكرة يختلف من شخص لآخر حسب عاداته ونمط حياته.

وقت المذاكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)