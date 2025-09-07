أفضل وقت للمذاكرة.. قبل النوم أم بعد الاستيقاظ؟

كتبت- أسماء مرسي:

اختيار التوقيت المناسب للمذاكرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التركيز والفهم وحفظ المعلومات، ويختلف تأثير الدراسة باختلاف وقتها، سواء قبل النوم أو بعد الاستيقاظ.

إليك مزايا وعيوب كل منهما، وفقا لموقع "NDTV".

- المذاكرة قبل النوم

الإيجابيات:

تساعد على ترسيخ المعلومات في الذاكرة أثناء النوم.

تعزز الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل.

فعالة في مراجعة المواد الصعبة والمعقدة.

السلبيات:

تؤدي للإرهاق الذهني عند الدراسة لوقت متأخر.

خطر النعاس أثناء الدراسة.

احتمال عدم وضوح المعلومات في صباح اليوم التالي.

- المذاكرة بعد الاستيقاظ:

الإيجابيات:

يكون الدماغ أكثر انتعاشا ويقظة.

مستوى التركيز والإبداع يكون في أعلى حالاته.

مثالية لحل التمارين واستيعاب المفاهيم الجديدة.

السلبيات:

يحتاج الدماغ لبعض الوقت ليعمل بكفاءة بعد الاستيقاظ.

أقل فعالية لمن اعتادوا السهر ليلا.

تتأثر النتائج إذا كانت نوعية النوم سيئة.

الدراسة قبل النوم تعزز التثبيت في الذاكرة، بينما الدراسة صباحا تدعم الفهم والتركيز، لكن من الضروري أن يختار الطالب الوقت الذي يشعر فيه بالإنتاجية والراحة، لأن الوقت المثالي للمذاكرة يختلف من شخص لآخر حسب عاداته ونمط حياته.