أسباب وأعراض وعلاج التهاب السحايا

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور فلاديمير نيكيفوروف، رئيس قسم الأمراض المعدية والأوبئة في معهد الطب السريري بجامعة بيروجوف الطبية أن عدم القدرة على إيصال الذقن إلى الصدر يعد علامة خطيرة تستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا.

وأشار فلاديمير: "يمكن أن تسبب عدوى المكورات السحائية التهاب السحايا، وهو التهاب يصيب الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي".

وأضاف: "قد يظهر هذا المرض بأشكال عديدة مثل التهاب البلعوم الأنفي بالمكورات السحائية الذي يجمع بين أعراض التهاب الأنف والتهاب البلعوم، ويعد المصابون به الأكثر خطورةً من الناحية الوبائية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأوضح: "تشمل أعراض التهاب السحايا ارتفاع درجة الحرارة والصداع وتصلب عضلات الرقبة".

ولفت: "في الحالة الطبيعية، يستطيع الشخص لمس صدره بذقنه، ولكن في حالة الإصابة بالتهاب السحايا، يصبح هذا الأمر صعبا، لذلك، يجب استشارة الطبيب فورا بعد ملاحظة أي علامات غريبة".

وتظهر عدوى المكورات السحائية للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والبالغين في مرحلة النضج، بينما يبدو أن الأطفال الذين يمرضون بشكل متكرر يكونون أقل عرضة للإصابة بها.

لذا، من الأفضل أخذ لقاح ضد المكورات السحائية للوقاية من التهاب السحايا.

