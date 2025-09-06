كيف يؤثر ديكور منزلك على صحة رئتيك؟.. 10 عوامل خفية تهدد جهازك التنفسي

كتب - محمود عبده:

مع تزايد معدلات أمراض الجهاز التنفسي عالميًا، لم يعد التركيز فقط على تلوث الهواء الخارجي، بل امتد ليشمل بيئاتنا الداخلية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا، خاصة منازلنا.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن ديكور المنزل، من دهانات وأثاث وحتى النباتات، قد يحمل تأثيرات مباشرة على جودة الهواء الداخلي وصحة الرئتين.

وفقا لموقع medical، إليك أبرز 10 عوامل ديكورية داخلية قد تؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي:

1- دهانات الجدران

تطلق الدهانات التقليدية مواد عضوية متطايرة تبقى في الهواء لفترات طويلة، مسببة تهيج العينين والأنف والرئتين، وقد تزيد من نوبات الربو.

2- الشموع المعطرة

شموع البارافين تصدر سخامًا ومركبات ضارة تهيج الرئتين، خصوصًا عند الأطفال وكبار السن.

3- الأثاث المنجد وانبعاث الغازات الكيميائية

الأثاث الجديد قد ينبعث منه الفورمالديهايد ومركبات عضوية متطايرة تسبب تهيج الرئة.

4- النباتات المنزلية

رغم دورها في تنقية الهواء، قد تسبب بعض النباتات حساسية بسبب العفن في التربة وحبوب اللقاح.

5-البخور المشتعل

دخان البخور يحتوي على مهيجات قد تؤدي لمشاكل رئوية.

6- مدافئ الحطب والجسيمات الدقيقة

تنتج جسيمات دقيقة تسبب تهيج الرئة ونوبات الربو.

7- معطرات الجو والعطور الاصطناعية

تحتوي على مركبات عضوية متطايرة قد تهيج الجهاز التنفسي.

8- وبر الحيوانات الأليفة

يعتبر من مسببات الحساسية التي تهيج الجهاز التنفسي.

9- مواقد الغاز

تصدر غاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي يهيج الرئتين، لذا التهوية مهمة جدًا.

10- أجهزة الترطيب

قد تنمو فيها البكتيريا والعفن إذا لم تُنظف بشكل جيد.

