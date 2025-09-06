3 فوائد صحية مذهلة للباذنجان الأسود

كتبت- نرمين ضيف الله:

الباذنجان الأسود، له فوائد صحية كثيرة على صحة الجسم.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز فوائد الباذنجان على صحة الجسم، وفق" WebMD".

مضاد قوي للأكسدة يحمي خلايا الجسم

قشرة الباذنجان الغامقة تحتوي على مضاد أكسدة فريد يُدعى ناسنين (Nasunin)، وهو يسهم بفعالية في حماية أغشية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

كما يحتوي على حمض الكلوروجينيك، الذي لا يمنع السرطان فحسب، بل يُظهر أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم

تساعد مركباته النباتية مثل حمض الكلوروجينيك في خفض الكوليسترول الضار LDL، بينما تساعد العناصر مثل البوتاسيوم والألياف في تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، ما يجعله خيارًا ذكيًا لمن يهتم بصحة قلبه.

دعم الهضم

يتميز الباذنجان بأنه منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يساعد على تحفيز الهضم ومساهمة الشعور بالشبع بشكل طبيعي.

كما يوجد به مغذيات كالمغنيسيوم والمنغنيز التي تعزز من العمليات الأيضية.

بالإضافة إلى أن مركب ناسينين يعتبر داعمًا لوظائف الدماغ من خلال تحسين وصول الدم والأكسجين للخلايا العصبية.