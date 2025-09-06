لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة للفجل على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

الفجل هو الجذر الصغير الذي يحتوي على فوائد صحية عديدة، هذا الجذر يحتوي على فوائد صحية مذهلة للفجل.

في التقرير التالي يتعرض لكم موقع مصراوي أبرزها وفق "Verywell Health".

دعم الجهاز المناعي والوقاية من الالتهاب

الفجل غني بفيتامين C، وهو من مضادات الأكسدة التي تكافح الجذور الحرة وتحفّز إنتاج الكولاجين المهم للبشرة والأوعية الدموية.

كما يحتوي على مركبات مثل الجلوكوسينولات التي تساهم في تقليص الالتهاب وربما تقليل خطر الأمراض المزمنة.

تحفيز وظائف الكبد والتخلّص من السموم

تُشير بعض الدراسات إلى أن الفجل، وخصوصًا الأنواع مثل الفجل الأسود، قد يحفز إفراز العصارات الصفراوية، ما يُساعد الكبد على التخلص من السموم وتحسين عملية الهضم.

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

الفجل يحتوي على معدن البوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم، كما أن مركباته المضادة للتأكسد تحمي القلب من التلف الناتج عن الالتهاب والضغوط.

خصائص مضادّة للفطريات قد تكون مفيدة

الفجل يحتوي على مركب يدعى RsAFP2، وقد أظهرت بعض الأبحاث المخبرية أن له تأثيرًا مضادًا للفطريات مثل Candida albicans، ما قد يجعله مفيدًا في مكافحة العدوى الفطرية.

ترطيب الجسم والمساعدة في الهضم

بفضل محتواه العالي من الماء (حوالى 95٪)، يعد الفجل من الخضار المنعشة والمنخفضة السعرات، يساعد في ترطيب الجسم ودعم عملية الهضم وتخفيف الإمساك بفضل أليافه، كما أنه وجبة مثالية للاختيار في حالات الحمية.