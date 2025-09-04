ما أسباب وأعراض وعلاج متلازمة الأكل الليلي؟

كشفت الدكتورة تاتيانا زيلكوفا أخصائية علم النفس الروسية أن متلازمة الأكل الليلي من اضطرابات الأكل التي تنشأ نتيجة قلة النوم.

وقد تصيب هذه المتلازمة حوالي 9% من سكان العالم، وغالبا ما تظهر لدى الأطفال والشباب.

وأشارت: "يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك الطعام بجانب أسرتهم قبل النوم عمدا، بينما يذهب آخرون إلى أقرب متجر مفتوح على مدار الساعة لشراء الطعام أو طلب وجبات جاهزة للتوصيل إلى منازلهم. وفي الصباح، لا يتذكر الكثيرون ما تناولوه ليلا، إلا من خلال العبوات الفارغة التي يجدونها، وفقا "gazeta" الروسية.

وتشير الخبيرة إلى أن هذا الاضطراب غالبا ما يكون مصحوبا بأمراض أخرى، مؤكدة أن الأشخاص المصابين يحتاجون إلى علاج مشترك يشمل أخصائي نوم ومعالج نفسي.

كما أن اتباع نظام غذائي منظم يساعد على ترسيخ عادات الأكل الصحية والتعامل مع اضطرابات الأكل.

وأشارت إلى أهمية تناول ثلاث وجبات رئيسية يوميا بالإضافة إلى وجبة خفيفة أو اثنتين، مؤكدة أنه لا يجب القلق بشأن الدهون والكربوهيدرات لأن الجسم يحتاجها جنبا إلى جنب مع البروتينات.

كما نصحت بتخطيط قائمة طعام أسبوعية مسبقا لتسهيل الالتزام بالنظام الغذائي.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)