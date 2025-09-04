إعلان

ما أسباب وأعراض وعلاج متلازمة الأكل الليلي؟

12:00 م الخميس 04 سبتمبر 2025

صورة تعبيرية

كشفت الدكتورة تاتيانا زيلكوفا أخصائية علم النفس الروسية أن متلازمة الأكل الليلي من اضطرابات الأكل التي تنشأ نتيجة قلة النوم.

وقد تصيب هذه المتلازمة حوالي 9% من سكان العالم، وغالبا ما تظهر لدى الأطفال والشباب.

وأشارت: "يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك الطعام بجانب أسرتهم قبل النوم عمدا، بينما يذهب آخرون إلى أقرب متجر مفتوح على مدار الساعة لشراء الطعام أو طلب وجبات جاهزة للتوصيل إلى منازلهم. وفي الصباح، لا يتذكر الكثيرون ما تناولوه ليلا، إلا من خلال العبوات الفارغة التي يجدونها، وفقا "gazeta" الروسية.

وتشير الخبيرة إلى أن هذا الاضطراب غالبا ما يكون مصحوبا بأمراض أخرى، مؤكدة أن الأشخاص المصابين يحتاجون إلى علاج مشترك يشمل أخصائي نوم ومعالج نفسي.

كما أن اتباع نظام غذائي منظم يساعد على ترسيخ عادات الأكل الصحية والتعامل مع اضطرابات الأكل.

وأشارت إلى أهمية تناول ثلاث وجبات رئيسية يوميا بالإضافة إلى وجبة خفيفة أو اثنتين، مؤكدة أنه لا يجب القلق بشأن الدهون والكربوهيدرات لأن الجسم يحتاجها جنبا إلى جنب مع البروتينات.

كما نصحت بتخطيط قائمة طعام أسبوعية مسبقا لتسهيل الالتزام بالنظام الغذائي.

متلازمة الأكل الليلي أسباب متلازمة الأكل الليلي أعراض متلازمة الأكل الليلي
