5 مكسرات تعزز صحة الشعر.. تناولها

يحرص الكثيرون على البحث عن طرق طبيعية لتعزيز صحة الشعر والحفاظ على مظهره الحيوي واللامع.

فيما يلي، إليك 5 أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة شعرك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

اللوز

وجبة خفيفة مثالية للشعر، لاحتوائه على فيتامين E الذي يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يزود جذور الشعر بالأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لنمو صحي، كما تحتوي الدهون الصحية الموجود به على خصائص تحمي الشعر من الجفاف والتقصف.

الفستق

غني بالبروتين والدهون الصحية وفيتامين B6، وهي عناصر تساعد على ترطيب فروة الرأس وتجديد حيوية الشعر الجاف والباھت.

الكاجو

الكاجو مصدر مهم للحديد والزنك، حيث يساعد الحديد على نقل الأكسجين لفروة الرأس، فيما يعمل الزنك على إصلاح الخصلات المتكسرة.

الجوز

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E، اللذين يساهمان في تهدئة الالتهابات وتعزيز نمو الشعر، كما يحتوي على البيوتين الذي يقوي الشعر من الداخل ويمنحه لمعانا.

التمر

مصدر لذيذ للحديد والألياف والسكريات الطبيعية التي تغذي الجسم وتسهم في دعم نمو الشعر، كما يساعد الحديد على مكافحة تساقط الشعر، بينما تمد السكريات الطبيعية جذور الشعر بالطاقة.

