كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على صحة الفم والأسنان؟

كشف خبراء صحة الفم والأسنان عن تزايد الأضرار المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، التي أصبحت ظاهرة شائعة بين الشباب.

وأوضحت الدراسات أن أضرار هذه الأجهزة تتجاوز الرئة والجهاز التنفسي لتشمل الفم والأسنان، مسببة مشكلات مثل جفاف الفم، تسوس الأسنان، التهابات اللثة، وتآكل مينا الأسنان.

تأثير المواد الكيميائية والنيكوتين

تحتوي سوائل السجائر الإلكترونية على مواد مثل "بروبيلين جليكول" و"الجليسيرين النباتي" التي تؤدي إلى جفاف الفم وتراكم البلاك، بينما يقلل النيكوتين من إفراز اللعاب، مما يضعف الدفاع الطبيعي للفم ضد البكتيريا والتسوس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النكهات ومخاطر إضافية

تحذر الدراسات من أن النكهات الحلوة في سوائل السجائر الإلكترونية تشجع على تناول المزيد من السكريات، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما تغير هذه النكهات توازن الميكروبات الفموية، ما يزيد من احتمالية نزيف اللثة وفقدان العظام، وفقًا لدراسة منشورة في مجلة mSystems.

يشدد أطباء الأسنان على أن السجائر الإلكترونية ليست آمنة، خاصة لغير المدخنين والشباب.

أشارت دراسة عام 2024 من جامعتي كوليدج لندن وإنسبروك أن مستخدمي السجائر الإلكترونية يعانون تغيرات في الحمض النووي لخلايا الفم مشابهة للتدخين التقليدي.

ويحذر الخبراء من أن الأضرار تظهر بعد فترة طويلة، مع صعوبة علاجها، خاصة لأن مينا الأسنان لا تتجدد، مؤكدين أن التدخين الإلكتروني أقل ضررا للمدخنين لكنه ليس آمناً لغير المدخنين والشباب.

