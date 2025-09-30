أطعمة تحمي العين وتقوي البصر.. تناولها فورا

العناية بالعينين جزءا أساسيا من الحفاظ على الصحة، خاصة مع التقدم في السن والزيادة المستمرة في استخدام الهاتف المحمول.

فيما يلي، أبرز الأطعمة والعناصر الغذائية التي تساعد على دعم صحة العين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأسماك الدهنية

يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل مرتين أسبوعيا، لما تحتويه من أحماض أوميجا 3 التي تحافظ على ترطيب شبكية العين وصحتها.

الفواكه والخضراوات

من الضروري الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة بانتظام، لاحتوائها على فيتامينات C وE الضرورية في حماية العين من التلف.

الزنك والنحاس

يدعم الزنك وظائف الشبكية ويحميها من الضرر التأكسدي، ويوجد في اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية، المكسرات، والحبوب، أما النحاس فيتوفر في الفاصوليا، اللوز، الفستق، بذور اليقطين، والشوكولاتة الداكنة.

فيتامين B2

يساعد على الحفاظ على وضوح عدسة العين، ويتوفر في الكبد، اللحوم، الحليب، الخضروات الورقية، والبيض.

اللوتين

مضاد أكسدة قوي يحمي العين من الضمور البقعي والأضرار الناتجة عن التعرض للضوء الأزرق، ويُوجد في الجزر، الفلفل الأحمر، السبانخ، البروكلي، وصفار البيض.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول