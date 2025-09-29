انتبه تناول هذه الأطعمة صباحا.. تدمّر وتُرهق القلب

عادة شائعة يقع فيها كثيرون دون إدراك خطورتها، وهي تناول بعض الأطعمة فور الاستيقاظ من النوم، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول الضار وتؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لـ medicalxpress.

أطعمة قد تكون خطيرة عند تناولها صباحا

إن الجسم بعد ساعات النوم يكون في حالة حساسة من حيث توازن السكر والدهون، وأي طعام غني بالدهون المشبعة أو السكريات المكرّرة يمكن أن يسبب اضطرابًا في مستوى الكوليسترول منذ الصباح: مثل

- المقليات والزبدة

تناول الأطعمة المقلية مثل البطاطس أو البيض بالزبدة فور الاستيقاظ يرفع الكوليسترول الضار (LDL) بشكل سريع، ويُجهد الكبد في بداية اليوم.

- المعجنات الجاهزة والحلويات

الكرواسون، الدونتس، الكيك، أو الفطائر المحلاة تحتوي على دهون مهدرجة وسكريات عالية ترفع الدهون الثلاثية وتؤثر في صحة القلب.

- الجبن الدسم واللحوم المصنعة

مثل السوسيس واللانشون والسلامي، تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، مما يزيد خطر انسداد الشرايين مع الوقت.

- القهوة على معدة فارغة

رغم فوائدها، إلا أن شرب القهوة قبل تناول أي طعام قد يحفّز إفراز الكورتيزول ويزيد من اضطرابات الدهون في الدم على المدى الطويل.

البدائل الصحية لفطور آمن

1- كوب ماء دافئ أو عصير طبيعي، ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على:

2- الشوفان بالحليب أو الزبادي قليل الدسم.

3- بيضة مسلوقة أو قطعة توست أسمر مع الأفوكادو.

4- حفنة مكسرات غير مملحة أو ثمرة فاكهة طازجة.

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟