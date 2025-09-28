بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض

أعلنت الفنانة إنجي عبدالله، ملكة جمال مصر لعام 1999، عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، عن إصابتها بورم في جذع المخ.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بورم جذع المخ، بالإضافة إلى الأسباب وطرق العلاج، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

ما هو ورم جذع الدماغ؟

هو نمو نادر يحدث في الخلايا الدبقية الموجودة في جذع الدماغ، وهو الجزء الذي يربط بين الدماغ والحبل الشوكي، ويقوم بدور حيوي في دعم الخلايا العصبية.

يُعتبر هذا الورم من الأورام الخطيرة بسبب الموقع الحيوي والحساس الذي ينشأ فيه.

أنواع ورم جذع الدماغ

تتنوع أورام جذع الدماغ الدبقية وفقا لنوع الخلية التي تنشأ منها، وأبرز أنواعها:

الأورام النجمية: تنشأ من الخلايا النجمية.

الأورام قليلة التغصن: تبدأ من خلايا تدعى قليلة التغصن.

الأورام البطانية العصبية: مصدرها خلايا بطانة القناة العصبية.

الورم الأرومي الدبقي: وهو الشكل الأكثر عدوانية بين الأورام الدبقية.

أسباب ورم جذع المخ

حتى الآن، لا يُعرف سبب واضح ومباشر يؤدي إلى حدوث الورم الدبقي في جذع الدماغ، مع ذلك، ترتبط بعض الحالات الوراثية النادرة بزيادة احتمالات الإصابة، منها:

الورم العصبي الليفي من النوع الأول.

التصلب الدرني.

متلازمة لي-فراوميني، التي تزيد من خطر الإصابة بالأورام عالية الدرجة.

الأعراض التحذيرية لورم جذع المخ

تختلف أعراض الورم بحسب موقعه وحجمه، وتشمل:

صداع، خاصة في الصباح أو بعد الاستلقاء.

تغيرات في السلوك أو القدرة على الكلام والتفكير.

اضطرابات في الرؤية أو السمع.

ضعف أو تنميل في جانب واحد من الجسم.

فقدان التوازن، دوار، غثيان.

نوبات صرع، إرهاق مزمن، أو فقدان الوزن دون سبب واضح.

أما عند الأطفال، تظهر الأعراض على شكل تراجع في النشاط المدرسي أو تغيرات في المزاج والسلوك، في حين يعاني الرضّع من زيادة غير طبيعية في محيط الرأس.

لكن بعض هذه الأعراض قد تتشابه مع علامات السكتة الدماغية، لذا يُنصح بالذهاب للطبيب فورا في حال ظهور أعراض حادة ومفاجئة، مثل:

ضعف في أحد الأطراف.

صعوبة في الكلام أو الرؤية.

صداع شديد غير معتاد.

طرق العلاج

يعتمد نوع العلاج على موقع الورم، حجمه، درجة خطورته، وعمر المريض، تشمل أبرز الخيارات:

- الأورام البؤرية

في الحالات غير المصحوبة بأعراض، يوصي الأطباء بالمراقبة الدقيقة دون تدخل مباشر.

في حال ظهور الأعراض أو نمو الورم، يُجرى استئصال جراحي إذا كان موقع الورم لا يؤثر على وظائف الدماغ الأساسية.

بعد الجراحة، تُستخدم العلاجات الإشعاعية أو الكيميائية بحسب الحاجة.

يمكن استخدام العلاج الموجَّه إذا أظهرت الفحوصات الجينية وجود طفرات قابلة للاستهداف.

- الأورام المنتشرة

لا يكون الاستئصال الجراحي ممكنًا بسبب انتشار الورم داخل أنسجة الدماغ الحساسة، كما هو الحال في الورم الدبقي الجسري المنتشر.

يعتمد العلاج بشكل أساسي على الإشعاع لتقليص حجم الورم والسيطرة على الأعراض، ويُستخدم العلاج الجزيئي الموجه في بعض الحالات، إذا تم اكتشاف طفرات قابلة للعلاج

