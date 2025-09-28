وصفة منزلية بسيطة تعالج السعال وتقوي المناعة

كتبت- شيماء مرسي

السعال مشكلة شائعة تسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، ورغم أن الأطباء ينصحون بالراحة الكافية وشرب السوائل وتجنب الاختلاط للحد من انتشار العدوى، فإنه يمكن أيضا تجربة علاجات منزلية طبيعية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وصفة طبيعية تعتمد على البرتقال والكركم والعسل تساعد على تهدئة السعال وتقليل الالتهابات في الشعب الهوائية.

طريقة التحضير:

لتحضيرها، قم بقطع الجزء العلوي من برتقالة واحدة بشكل حذر لإنشاء فتحة، ويجب الحرص على عدم إتلاف القشرة.

ثم افرغ جزءا من اللب الداخلي باستخدام ملعقة صغيرة، وبعد ذلك ضع البرتقالة على نار هادئة وأضف رشة ملح ثم مسحوق الكركم وقلب المزيج جيدا.

واستمر في تسخين الخليط حتى يتغير لونه ويصبح داكنا وتبدأ فقاعات الغليان بالظهور، ثم اتركه دعه يبرد لمدة دقيقة قبل الاستخدام، وبعدها أضف ملعقة صغيرة من العسل.

ويمكن تناول هذه الوصفة صباحا ومساء لمدة ثلاثة أيام.

فوائد الوصفة:

يعمل البرتقال كمضاد طبيعي للالتهابات ومعقم للشعب الهوائية، كما يسهم الكركم والعسل في تهدئة السعال وتقوية المناعة.

ملاحظات مهمة:

إذا استمر السعال لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب.

