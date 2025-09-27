من الرحم إلى الرئة.. هل ينتقل السرطان من الأم إلى الجنين؟

رغم ندرتها الشديدة، إلا أن تقارير طبية حديثة سلطت الضوء على ظاهرة صادمة: انتقال السرطان من الأم الحامل إلى جنينها، وهذه الحالات الاستثنائية لا تعد فقط تحديا طبيا، بل تمثل مفتاحا لفهم أعمق لكيفية تفاعل الخلايا السرطانية مع مناعة الجسم وحواجزه الطبيعية، مثل المشيمة.

السرطان قد يعبر المشيمة أو يستنشق أثناء الولادة

كشفت أبحاث نشرت في مجلات طبية متخصصة، بينها تقرير صدر عام 2021 في JCO Global Oncology، أن هناك حالات موثقة انتقلت فيها خلايا سرطانية من الأم إلى جنينها إما عبر المشيمة أو خلال عملية الولادة المهبلية.

ويقدر حدوث هذه الظاهرة النادرة بمعدل حالة واحدة تقريبا لكل نصف مليون حمل، وفقا لما نشره موقع ascopubs.

وفي بعض الحالات، وجد أن الطفل أصيب بأورام متطابقة وراثيا مع أورام الأم، ما يدل على انتقال مباشر للخلايا السرطانية، وليس مجرد استعداد وراثي للإصابة.

أنواع السرطانات القابلة للانتقال

السرطانات التي تم توثيق انتقالها تشمل:

سرطان الجلد

سرطان الدم

سرطان عنق الرحم

سرطان الثدي

سرطان الرئة

ويعد سرطان الجلد وسرطان الدم من أكثر الأنواع قدرة على عبور الحاجز المشيمي، رغم الندرة القصوى لحدوث ذلك.

كيف يحدث الانتقال؟

تتنوع آليات الانتقال بين عبور الخلايا السرطانية للمشيمة أثناء الحمل، أو استنشاق الجنين لهذه الخلايا خلال الولادة الطبيعية، خصوصا في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وبعض الحالات أظهرت وجود أورام سرطانية في رئة الطفل، وتم تأكيد مصدرها من الأم عبر الفحوص الجينية.

التشخيص غالبا بعد الولادة

نظرا لندرة هذه الظاهرة، لا توجد بروتوكولات طبية معتمدة للكشف المبكر أو للعلاج الفوري.

وغالبا ما يتم اكتشافها بعد ظهور أعراض سرطانية على الطفل في مراحل لاحقة من حياته.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الولادة القيصرية قد تقلل خطر الانتقال في حالات معينة مثل سرطان عنق الرحم.

أفق بحثي واعد لفهم مناعة الجنين

يرى الخبراء أن هذه الظاهرة، رغم محدوديتها، تقدم فرصة علمية نادرة لفهم كيفية تفاعل الخلايا السرطانية مع جهاز المناعة لدى الأجنة، ودور الحاجز المشيمي في التصدي أو السماح بمرور هذه الخلايا.

كما أن التقدم في أدوات التشخيص الجزيئي قد يكشف عن المزيد من هذه الحالات مستقبلا، ما قد يسهم في تطوير استراتيجيات حماية أكثر فاعلية لكل من الأم والجنين.

