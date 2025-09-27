هبة قطب تكشف سر مشروب طبيعي يعزز القدرة الجنسية قبل العلاقة الزوجية

كتب - محمود عبده:

في عصر تتزايد فيه الضغوط اليومية، يبحث كثير من الرجال عن حلول طبيعية لتعزيز أدائهم الجنسي بدون آثار جانبية.

وفي كشف حديث أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، عن مشروب طبيعي بسيط يحمل مفتاح تحسين القدرة الجنسية قبل العلاقة الزوجية، بعيدا عن الأدوية الكيميائية والمنتجات الصناعية.

عصير الرمان

وقالت الدكتورة هبة قطب، خلال ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، إن تناول عصير الرمان قبل العلاقة الزوجية يعد من أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز القدرة الجنسية.

وأضافت أن هذا المشروب يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ما يعزز الأداء الجنسي بشكل طبيعي وآمن.

العودة للطبيعة مفتاح الحياة الزوجية

شددت قطب على أن الاعتماد على المشروبات الطبيعية البسيطة أفضل بكثير من اللجوء إلى الأدوية الكيميائية، مشيرة إلى أن تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن المواد الاصطناعية يمثلان الأساس لتحقيق حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

