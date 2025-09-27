علامة تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

في الوقت الذي يعرف فيه ارتفاع الكوليسترول بـ«القاتل الصامت»، تكشف تقارير طبية عن علامات بسيطة قد تمر دون انتباه، خصوصا خلال فصل الشتاء، بينما تكون في الحقيقة جرس إنذار مبكر لخطر صحي كبير.

الكوليسترول المرتفع

ووفقا لما نشره موقع mirror، يعد ارتفاع الكوليسترول من أخطر العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ورغم خطورته، إلا أن غياب الأعراض الواضحة يجعله يتطور بهدوء وبدون إنذار مباشر، ما يصعب اكتشافه إلا في مراحل متقدمة.

برودة الأطراف

وقد تكون برودة اليدين أو القدمين من أبرز المؤشرات المبكرة لارتفاع الكوليسترول.

ويحدث ذلك نتيجة انخفاض تدفق الدم بسبب تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يحد من وصول الدم إلى الأطراف.

لكن المشكلة أن هذه العلامة قد تغفل بسهولة في الشتاء، حيث يرجعها كثيرون إلى الطقس البارد فقط، دون التفكير في أسباب طبية أخرى أكثر خطورة.

تحذير طبي

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS"، يمكن أن يؤدي الكوليسترول المرتفع إلى مرض الشرايين الطرفية "PAD"، الذي يتسبب في تراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين المغذية للساقين والقدمين.

وإذا لم يعالج، قد يتطور إلى نقص تروية الأطراف الحرج "CLI"، وهي حالة تسبب خدرا وتنميلا دائما في أصابع القدم أو الساقين.

وفي هذه الحالة، تأخر التشخيص قد يؤدي إلى تلف دائم في الأنسجة أو حتى البتر في حالات متقدمة.

علامات جسدية أخرى لا يجب تجاهلها

تشير مؤسسة القلب البريطانية إلى أن بعض الأشخاص، خاصة المصابين بـ فرط كوليسترول الدم العائلي — وهو اضطراب وراثي — قد تظهر لديهم علامات مرئية تحذيرية، أبرزها:

-تورم في مفاصل اليدين أو الركبتين أو وتر أخيل.

-كتل صفراء صغيرة قرب زاوية العين الداخلية.

-حلقة بيضاء باهتة تحيط بقزحية العين.

-الفحص المبكر هو الحل

