إعلان

العصب المبهم.. سر الحفاظ على شباب القلب

كتب : مصراوي

02:00 ص 31/12/2025

العصب المبهم.. سر الحفاظ على شباب القلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة نشرت في مجلة "ساينس ترانسليشنال ميديسين"، أن سر القلب الأكثر صحة وشبابا يكمن في العصب المبهم، إذ أن الحفاظ على التعصيب المبهم القلبي الثنائي يعد عاملا مضادا للشيخوخة، وعلى وجه الخصوص، يبرز العصب المبهم القلبي الأيمن كحارس حقيقي لصحة خلايا عضلة القلب.

وشمل فريق البحث شبكة واسعة من المؤسسات الإيطالية والدولية، وتتميز بنهج متعدد التخصصات، يدمج الطب التجريبي والهندسة الحيوية المُطبَّقة على أبحاث القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا البحث طوّر الباحثون قناة عصبية قابلة للزرع والامتصاص الحيوي، مصممة لتعزيز وتوجيه التجدد التلقائي للعصب المبهم الصدري على مستوى القلب".

وقال البروفيسور فينتشنزو ليونيتي: "عندما يختل اتصال العصب المبهم، يشيخ القلب بوتيرة أسرع، تفتح هذه النتائج مجتمعةً آفاقاً جديدة لجراحة القلب والصدر وزراعة الأعضاء، إذ تشير إلى أن استعادة تعصيب العصب المبهم القلبي أثناء الجراحة قد يمثل استراتيجية مبتكرة لحماية القلب على المدى الطويل".

وتعني النتائج "إمكانية تحويل النموذج السريري للعلاج من إدارة المضاعفات المتأخرة المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للقلب إلى الوقاية منها".

شباب القلب العصب المبهم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"