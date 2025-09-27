كيف تختارين العطر المناسب لشخصيتك؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

العطر ليس مجرد لمسة جمالية تكمّل الإطلالة، بل هو انعكاس مباشر لشخصيتك ومزاجك وحتى أسلوب حياتك.

اختيار العطر المناسب يعكس الكثير عنك، ويترك انطباعاً دائماً لدى من حولك.

لذلك ينصح خبراء العطور بالبحث عن الروائح التي تعبر عن شخصيتك وتمنحك ثقة إضافية في كل مناسبة، وفق "فوج".

خطوات تساعدك في اختيار عطرك المثالي

اعرفي شخصيتك أولاً

إذا كنتِ هادئة ورومانسية: تناسبك الروائح الزهرية الناعمة كالورد والياسمين.

إذا كنتِ جريئة وحيوية: اختاري العطور الحمضية أو الفواكه المنعشة.

إذا كنتِ قوية وكلاسيكية: تناسبك النفحات الخشبية والعنبرية.

جربي العطر على بشرتك

كل بشرة تتفاعل مع الروائح بشكل مختلف. رشي القليل وانتظري دقائق لتعرفي كيف يتطور العطر على بشرتك قبل اتخاذ القرار.

اختاري عطراً يناسب المناسبة

العطور الخفيفة والزهرية تناسب النهار والعمل.

الروائح الدافئة والقوية مثالية للسهرات والمناسبات المسائية.

لا تجربي أكثر من 3 عطور في المرة الواحدة

حتى لا تختلط الروائح وتفقدي قدرتك على التمييز بينها.

ثقي بحاسة الشم الخاصة بك