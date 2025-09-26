5 اعراض تنذر بسكتة دماغية خطيرة..انتبه

السكتة الدماغية واحدة من أخطر الحالات الطبية التي تحتاج إلى تدخل عاجل وسريع لإنقاذ حياة المريض وتقليل المضاعفات.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، هناك أعراض مبكرة قد تظهر على الشخص وتُنذر بخطر الإصابة بسكتة دماغية.

تنميل أو ضعف مفاجئ

خاصة في جانب واحد من الجسم الوجه، الذراع أو الساق.

صعوبة في الكلام أو الفهم

فقدان القدرة على التعبير بوضوح أو عدم فهم ما يقوله الآخرون.

اضطراب الرؤية

رؤية ضبابية أو مزدوجة أو فقدان الرؤية في عين واحدة فجأة.

دوخة أو فقدان التوازن

صعوبة في المشي، مع شعور مفاجئ بعدم الاتزان.

صداع شديد ومفاجئ

صداع مختلف عن أي صداع عادي، وغالبًا يأتي بشكل مفاجئ وحاد جدًا.

إذا ظهرت أي من هذه العلامات، حتى لو اختفت بعد دقائق، يجب الاتصال الفوري بالإسعاف أو التوجه إلى أقرب مستشفى، لأن سرعة التدخل الطبي خلال الساعات الذهبية الأولى قد تنقذ الحياة وتقلل من الإعاقة الدائمة.

