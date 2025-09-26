هذا ما يحدث لمرضى السكر عند تناول الفول يوميًا – مفاجأة

كتبت أسماء العمدة

الدكتور أحمد صلاح يقول، يُعتبر الفول من الأكلات الشعبية الأساسية على المائدة المصرية والعربية، لكن المفاجأة أن له تأثيرات خاصة على مرضى السكري عند تناوله بانتظام.

1- تنظيم مستوى السكر في الدم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، الفول غني بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الدم، وبالتالي يحافظ على استقرار مستويات السكر.

2- الشعور بالشبع لفترة أطول

الألياف والبروتين النباتي في الفول يقللان من الشعور بالجوع، ما يساعد مرضى السكري على التحكم في الوزن، وهو عامل مهم للسيطرة على المرض.

3- تحسين صحة القلب

مرضى السكري أكثر عرضة لمشاكل القلب، والفول يحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تدعم صحة الأوعية الدموية وتقلل من الكوليسترول الضار.

4- تزويد الجسم بالطاقة

الكربوهيدرات المعقدة في الفول تمنح الجسم طاقة مستمرة دون رفع مفاجئ لمستويات السكر.

الإفراط في تناول الفول قد يسبب انتفاخات أو عسر هضم.

وحذر صلاح:" يجب تناول الفول بكمية معتدلة ومع إضافة القليل من الزيت الصحي مثل زيت الزيتون بدلاً من الزيوت المهدرجة.

مرضى نقص إنزيم G6PD (الفوال) يجب أن يتجنبوا الفول تمامًا لأنه قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة.

وأختتم:" تناول الفول يوميًا بكمية مناسبة قد يكون خيارًا ذهبيًا لمرضى السكري، إذ يساعد في التحكم بمستويات السكر ويعزز الصحة العامة، لكن مع مراعاة الإرشادات الطبية الخاصة بكل مريض."

