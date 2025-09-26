لن تتوقع تأثير هذا المشروب الشتوي على مستوى الكوليسترول بالجسم

مع برودة الطقس في فصل الشتاء، يلجأ الكثيرون للمشروبات الدافئة التي تمنح الجسم شعورًا بالدفء والراحة. لكن المفاجأة أن هناك مشروبًا شتويًا شائعًا له تأثير مدهش على مستويات الكوليسترول في الجسم.

وتعليقَا على هذًا يقول الدكتور سعيد شلبي، الحلبة ليست مجرد مشروب تقليدي للتدفئة، بل كنز غذائي مليء بالفوائد الصحية، خصوصًا لمرضى ارتفاع الكوليسترول.

كيف تؤثر الحلبة على الكوليسترول؟

و أضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، تحتوي على الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تقليل امتصاص الدهون في الأمعاء.

تخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من الكوليسترول النافع (HDL).

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات.

فوائد إضافية عند تناولك للحلبة

- تنظيم مستوى السكر في الدم.

- تعزيز الهضم والتقليل من الانتفاخ.

- تقوية جهاز المناعة في فصل الشتاء.

وأختتم شلبي:" الإفراط في تناول الحلبة قد يسبب اضطرابات في المعدة أو رائحة قوية في العرق والنَفَس، لذا يُنصح بالاكتفاء بكوب يوميًا أو استشارة الطبيب لمرضى الحالات المزمنة".