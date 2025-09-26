عدو المعدة الأول.. 3 مشروبات تدمرك دون أن تدري

رغم أن بعض المشروبات تبدو عادية ويتناولها الكثيرون يوميًا، إلا أنها قد تتحول إلى عدو خفي للمعدة وتسبب مشكلات خطيرة على المدى الطويل مثل الالتهابات، الحموضة، والقرحة.

1- المشروبات الغازية

ووفقٌا لما ورد عبر صحيفة، healthline، تحتوي على نسب عالية من السكر والغازات التي ترفع حموضة المعدة.

الاستهلاك المتكرر يؤدي إلى تآكل جدار المعدة وزيادة احتمالية ارتجاع المريء.

2- القهوة على معدة فارغة

الكافيين يحفز إفراز أحماض المعدة، مما يسبب حرقة قوية عند تناولها صباحًا بدون طعام.

مع الوقت قد تؤدي لالتهابات وتهيّج بطانة المعدة.

3- مشروبات الطاقة

غنية بالكافيين والمواد المنبهة، وتُعتبر من أخطر ما يمكن تناوله بانتظام.

تسبب زيادة إفراز الأحماض، ما يضر المعدة ويؤثر أيضًا على القلب والأعصاب.

إذا كنت تعاني من مشكلات في المعدة، تجنب هذه المشروبات أو قلل منها قدر الإمكان، واستبدلها بخيارات صحية مثل الماء، الأعشاب الطبيعية (كالينسون والنعناع)، أو عصائر الفاكهة الطازجة

