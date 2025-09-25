3 تمارين منزلية تساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة

يسعى الكثير من الناس للتخلص من دهون البطن، ليس فقط لأسباب جمالية، بل أيضا للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة، وفقا لموقعtimesofindia.indiatimes.

ويعتبر ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة في المنزل من أسهل الطرق لتحقيق هذا الهدف، خاصة لمن لا يملكون وقتا للذهاب إلى النوادي الرياضية.

إليك 3 تمارين بسيطة وفعالة يمكنك ممارستها في المنزل لتقليل دهون البطن وتقوية عضلات الجذع:

تمرين البلانك

يعمل على تقوية عضلات البطن والظهر والكتفين، مما يحسن من توازن الجسم وقوته.

تمارين البطن بالدراجة

يستهدف عضلات البطن المستقيمة والمائلة، ويساعد على تحديد شكل البطن.

رفع الساقين

يركز على تقوية عضلات البطن السفلية، وهي منطقة يصعب الوصول إليه

