5 فوائد غير متوقعة لقشور الجزر.. تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

الجزر أحد أكثر الخضروات استخداما في المطابخ، ويتم التخلص من قشوره دون إدراك فوائدها المتعددة.

فيما يلي، إليكم أبرز 5 فوائد غير متوقعة لقشور الجزر، وفقا لموقع "Times of India".

إضافة غذائية غنية

يمكن استخدام قشور الجزر في إعداد الحساء والمرق لإضافة نكهة قيمة غذائية عالية، كما يمكن تجفيفها و طحنها لتصبح مسحوقا ويضاف إلى الصلصات، ما يغني الوجبات بالفيتامينات والمعادن.

وجبات خفيفة صحية

بدلا من شراء رقائق البطاطس، يمكن تحويل قشور الجزر إلى وجبة خفيفة ومقرمشة، كل ما عليك فعله هو خلطها مع زيت الزيتون والملح والتوابل، ثم خبزها في الفرن لتصبح بديلا صحيا غنيا بالألياف ومضادات الأكسدة.

في العصائر والمشروبات

إذا كنت من محبي العصائر الطازجة، يمكنك إضافة قشور الجزر مباشرة إلى العصارة أو الخلاط مع باقي المكونات، هذه الخطوة البسيطة لا تمنع هدر الطعام فحسب، بل تزيد من محتوى الألياف في مشروبك.

سماد طبيعي للحدائق

قشور الجزر إضافة مثالية للسماد، حيث تتحلل بسرعة وتوفر عناصر غذائية ضرورية للنباتات، استخدامها في الحديقة يساعد على تحسين صحة التربة ونمو المحاصيل، ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية، ما يجعلها ممارسة صديقة للبيئة.

العناية بالبشرة وصحة الأمعاء

تحتوي قشور الجزر على مضادات أكسدة قوية مثل "البيتا كاروتين" التي تعزز صحة البشرة، يمكن استخدامها في صنع أقنعة منزلية للوجه للحصول على نضارة طبيعية، كما أن تناولها يسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف.