4 فوائد لتناول حبات البلح الرطب على صحة جسمك

كتبت- نرمين ضيف الله:

09:00 ص 25/09/2025

البلح الرطب من الفواكه التي لا يقتصر دورها على منح طاقة سريعة فقط، بل يحمل مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة مميزة للنظام الغذائي اليومي.

مصدر طبيعي للطاقة

غناه بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز يساعد في إمداد الجسم بالنشاط والحيوية بشكل سريع.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي على ألياف طبيعية تحسن عملية الهضم وتقلل من مشاكل الإمساك.

تقوية العظام

يضم معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة.

تعزيز صحة القلب

يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، مما يدعم صحة القلب والدورة الدموية.

