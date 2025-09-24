أصيبت به الفنانة رحمة أحمد.. 5 أعراض خفية لـ تضخم الكبد

كتبت- شيماء مرسي

تعرضت الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية طارئة، حيث أصيبت بتضخم في الكبد نقلت على إثر هذه الوعكة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسباب وأعراض وطرق الوقاية من تضخم الكبد، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

أعراض تضخم الكبد

ألم البطن.

الإرهاق.

الغثيان والقيء.

اصفرار البشرة.

وبياض العينين (اليرقان).

أسباب تضخم الكبد

الكبد عضو كبير على شكل كرة موجود في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ويختلف حجمه حسب العمر والجنس وحجم الجسم، ويمكن أن تؤدي العديد من الحالات إلى تضخمه، وتشمل ما يلي: تليف الكبد والتهاب الكبد الناتج عن فيروس A وB وC ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وأورام الكبد غير السرطانية، وانسداد المرارة أو قنوات الصفراء والتهاب الكبد السمي وانسداد الأوردة التي تصرف من الكبد وفشل القلب والتهاب النسيج المحيط بالقلب.

طرق الوقاية من تضخم الكبد

- يجب اختيار نظام غذائي مليء بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

-اتباع التعليمات عند تناول الأدوية والفيتامينات أو المكملات الغذائية والالتزام بالجرعات الموصى بها.

-عند استخدام المنظفات أو المبيدات الحشرية، أو أي مواد كيميائية سامة أخرى، يجب التأكد من أن تكون في مكان جيد التهوية والحرص دائما على ارتداء القفازات.

-الحفاظ على الوزن من خلال تناول الأطعمة الصحية وتجنب الدهون والسكريات.

-الإقلاع عن التدخين.

