5 فوائد للنوم في غرفة باردة.. تعرف عليها

يعد النوم من أهم عوامل الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن النوم في درجات حرارة منخفضة نسبيًا — تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية — قد يُعزز جودة النوم ويعود على الجسم بعدة فوائد صحية.

وفيما يلي أبرز الفوائد والمخاطر التي ترتبط بالنوم في غرفة باردة، وفقًا لموقع "FreeWell Health":



فوائد النوم في غرفة باردة



تحسين جودة النوم

ارتفاع درجات الحرارة قد يعيق النوم ويقلل من عمقه، بينما تساعد الأجواء الباردة على تعزيز إنتاج هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة النوم، مما يؤدي إلى نوم أطول وأعمق.



الخلود إلى النوم بسرعة

تقلّ درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي عند الاستعداد للنوم، لذا فإن وجودك في بيئة باردة يُعزز هذه الإشارة البيولوجية، ويساعد على الدخول في النوم بشكل أسرع.



التغلب على التعرق الليلي

التعرق الليلي أو "الهبات الساخنة" – خاصة لدى النساء في سن ما قبل انقطاع الطمث – يمكن أن يُعطل النوم.

وتساعد درجات الحرارة المنخفضة في الحدّ من هذه الأعراض وتحسين الراحة أثناء الليل.



تقليل خطر الإصابة بالسكري

تشير بعض الدراسات إلى أن النوم في أجواء باردة يعزز التمثيل الغذائي ويُساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني.



مكافحة الشيخوخة

إنتاج الميلاتونين لا يدعم فقط النوم الجيد، بل يعمل أيضًا كمضاد أكسدة يساهم في إبطاء عمليات الشيخوخة.

وبما أن النوم في بيئة باردة يُحفز إنتاج هذا الهرمون، فقد يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة مع التقدم في العمر.



الآثار السلبية المحتملة للنوم في بيئة باردة



الاختلافات الفردية في الإحساس الحراري

بعض الأشخاص قد يشعرون بعدم الراحة عند النوم في غرفة باردة، مما يؤثر سلبًا على نومهم، إذ يختلف الإحساس بالبرودة من شخص لآخر.



تأثيرات صحية لبعض الحالات

الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يعانون من صعوبة في التنفس أو تدهور في الحالة الصحية بسبب الهواء البارد، كما أن التعرض الطويل للبرودة قد يُضعف الدورة الدموية أو يُحفز التهابات تنفسية.